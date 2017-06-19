На Аляске медведь загрыз участника забега
22:03, 19 июня 2017Происшествия
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Погибшему участнику забега было 16 лет.
Бегун успел отправить СМС и сообщить, что за ним гонится медведь / фото Alaska Dispatch News
В США в штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, сообщает Alaska Dispatch News.
Издание сообщает, что юноша успел отправить смс и рассказал, что за ним гонится медведь. Сообщение передали организатору мероприятия. Участники забега и лесники немедленно начали поиски пропавшего бегуна.
Alaska Dispatch News
Спасатели отправились по координатам GPS, переданным с телефона подростка, и обнаружили там тело погибшего и медведя, который его убил. Животное ранили, но медведь все же сбежал. Его продолжают искать.
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