На Аляске медведь загрыз участника забега

В США в штате Аляска черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, сообщает Alaska Dispatch News.

Издание сообщает, что юноша успел отправить смс и рассказал, что за ним гонится медведь. Сообщение передали организатору мероприятия. Участники забега и лесники немедленно начали поиски пропавшего бегуна.

Спасатели отправились по координатам GPS, переданным с телефона подростка, и обнаружили там тело погибшего и медведя, который его убил. Животное ранили, но медведь все же сбежал. Его продолжают искать.