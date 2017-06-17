На Киевщине немецкий байкер попал в ДТП (фото)

В Васильковском районе Киевской области один из 3-х байкеров из Германии, которые на мотоциклах двигались в сторону Одессы, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Киевской области, инцидент произошел после обеда на 27 километре трассы Киев-Одесса.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с немецким мотоциклистом, который двигался в противоположном направлении на мотоцикле Harley-Davidson.

Читайте такжеВ Киеве из автомобиля расстреляли байкера, подозреваемого разыскивают

Водитель мотоцикла получил травму руки, его госпитализировали. Двое его друзей, которые двигались на других мотоциклах, не пострадали.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил управления транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль и мотоцикл, которые стали участниками ДТП, перемещены на штрафстоянку.