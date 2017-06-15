На Одесчине неизвестные оставили в кабинете судьи кислородный баллон

Правоохранители устанавливают лиц, которые оставили кислородный баллон в кабинете одного из судей Измаильского межрайонного суда.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Сегодня, 15 июня, правоохранителями было получено сообщение о том, что двое неизвестных прошли в здание Измаильского межрайонного суда и оставили в кабинете одного из судей кислородный баллон. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Из здания суда были эвакуированы люди, обследована прилегающая территория заведения. На место вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые вынесли из кабинета судьи баллон и передали его сотрудникам аварийной службы газового хозяйства.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины.

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному событию.