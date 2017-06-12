В Киеве ограбили магазин мобильных телефонов

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, напавшего на магазин мобильных телефонов, который сегодня под угрозой пистолета забрал деньги и мобильные телефоны, закрыл продавца и скрылся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Отмечается, что сообщение о разбойном нападении на Харьковском шоссе (Дарницкий район) поступило в столичную полицию в 14:14. На месте правоохранители установили, что злоумышленник забрал ключи у продавца и закрыл его в помещении. Работник магазина вызвал полицию с помощью мобильного.

Продавец рассказал правоохранителям, что мужчина в возрасте около 50 лет несколько раз заходил в магазин и дождавшись, когда в помещении не будет покупателей, «достал оружие из кожаного портфеля, который держал в руках, и, угрожая, забрал деньги из кассы и около 20 мобильных телефонов».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований согласно предварительной квалификации по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника. При этом указывают приметы напавшего: возраст около 50 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в синие джинсы, черную рубашку с коротким рукавом.