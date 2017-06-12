В Ривненской области СБУ задержала наркоторговцев, изъяв крупную партию наркотиков и оружие

В Ривненской области СБУ в результате проведенной 11 и 12 июня спецоперации задержала пятерых наркоторговцев, изъяв крупную партию наркотиков и оружие.

Как сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инна Илючок, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с польскими коллегами разоблачили в Ривненской области наркогруппировку, которая контрабандно ввозила в Украину психотропы для изготовления метамфетамина.

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Правоохранители установили, что организатор группировки наладил поставки в Украину из Европы прекурсоров для изготовления «тяжелых» наркотиков. Через разветвленную сеть дилеров злоумышленники реализовывали товар на территории Ривненской и Львовской областей.

Оперативники спецслужбы совместно с пограничниками задержали двух курьеров наркодельцов на международном пункте пропуска «Краковец» во Львовской области. При осмотре машины сотрудники спецслужбы изъяли почти семь тысяч таблеток с содержанием псевдоэфедрина.

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Одновременно сотрудники СБ Украины задержали в Здолбунове Ривненской области организатора группировки при попытке продажи очередной партии наркотиков. Правоохранители также обнаружили лабораторию в арендованном наркодельцами ангаре, из которой изъяли оборудование для изготовления амфетамина и авто-трейлер, оборудованный под передвижную нарколабораторию.

Во время обысков в Ривненской и Львовской областях по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях, проведенных сегодня и вчера, правоохранители изъяли более полкилограмма готового метамфетамина, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 и большое количество патронов.

В рамках уголовного производства, открытого следователями управления СБУ в Ривненской области по ч. 3 ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины, организатор наркогруппировки и четверо сообщников задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и с конфискацией имущества.