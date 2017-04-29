В Киеве СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры пресекли в Киеве деятельность нарколаборатории по изготовлению метамфетамина.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что житель столицы организовал производство психотропного вещества для дальнейшей перепродажи.

По информации пресс-центра, за сутки злоумышленник изготавливал около 100 граммов наркотика, который сбывал дилерам.

Во время обысков по месту жительства правонарушителя и в арендованном гараже оперативники спецслужбы обнаружили 400 граммов готового наркотика, 6 литров прекурсоров для его изготовления и лабораторное оборудование. Оперативники СБУ изъяли у злоумышленника незарегистрированные пистолет и револьвер с патронами.

Продолжаются неотложные следственные действия.