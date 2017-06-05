На Львовщине в результате столкновения легковых автомобилей погибли двое человек, травмированы двое детей

На Львовщине в результате лобового столкновения автомобилей «ВАЗ-2106» и Рeugeot-5008 на месте ДТП погибли водитель и пассажир «Ваза», еще пятеро человек травмированы.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня в 20.50 в селе Пидгайчики Золочевского района.

В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 47-летний водитель и 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» - жители Львова.

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С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения доставили 40-летнего водителя Рeugeot-5008, а также четырех пассажиров иномарки: 40-летнюю жену и их троих детей, девушек возрастом 19, 13 и 6 лет, жителей города Золочев.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.