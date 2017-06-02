На улицы Львова нашли тело 42-летнего военнослужащего
13:26, 02 июня 2017Происшествия
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Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Тело направлено на экспертизу.
На месте работает следственно-оперативная группа / фото УНИАН
На вул. Антонича во Львове обнаружили мертвым 42-летнего военнослужащего.
Об этом 2 июня в комментарии IA ZIK сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
С ее слов, сегодня около 10.40 в Сиховский отдел полиции поступила информация о том, что на улице Антонича лежит мертвый человек в военной форме.
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«На месте работает следственно-оперативная группа. Установлена личность мужчины. Это 42-летний житель Пустомытовского района, военнослужащий, при нем был военный билет. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Тело направлено на экспертизу», – сообщила Добровольская.
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