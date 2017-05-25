В Днепре задержан мужчина по подозрению в развращении несовершеннолетних ребят

В Днепре полицейские вчера, 24 мая, задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в том, что в съемной квартире в течение двух месяцев развращал подростков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Мужчина знакомился с парнями и предлагал им заработать денег. Когда подростки соглашались, он приглашал их в квартиру, в которой была обустроена порностудия. После интимных отношений мужчина платил каждому примерно по 100 грн.

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Установлено, что подростки неоднократно встречались с извращенцем, после чего предлагали такой способ заработка своим друзьям.

При проведении обыска в квартире злоумышленника полицейские изъяли видеокамеры, компьютеры с фотографиями несовершеннолетних, интимные предметы, а также мобильный телефон, в котором хранились номера несовершеннолетних.

По данному факту следователями Чечеловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. За совершение данного преступления злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.