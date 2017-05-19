В ВМС объяснили ситуацию с некачественным ремонтом фрегата "Гетман Сагайдачный"
В ВМС уточнили информацию о ремонте фрегата.
Информация о некачественном ремонте фрегата "Гетман Сагайдачный" касается правоотношений, которые не имеют отношения к нынешним ремонтным работам. Об этом пресс-центр Командования ВМС ВСУ сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня, 19 мая, некоторые СМИ распространили сообщение о ненадлежащем выполнении государственного оборонного заказа по ремонту вооружения и военной техники, а именно ремонта одного из механизмов фрегата Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный", - говорится в сообщении.
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При этом из некоторых публикаций выходило, что некачественные работы проведены предприятием, на котором в эти дни ремонтируется корабль.
Отмечается, что ситуация с некачественным ремонтом механизма корабля касается правоотношений, которые не имеют отношения к нынешним работ по техническому восстановлению корабля.
"Командование ВМС ВС Украины совместно с органами прокуратуры принимает меры по возмещению убытков, причиненных действиями одного из предприятий Николаевщины. Точку здесь должен поставить суд", - рассказали в ВМС.
Как сообщал УНИАН, фрегат Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа с подрядчика.