На Черниговщине мужчина пытался продать за границу украшения времен Киевской Руси (видео)

На Черниговщине сотрудники СБУ совместно с прокуратурой вчера, 21 мая, задержали мужчину, который пытался продать за рубеж украшения из золота и серебра времен Киевской Руси. Об этом УНИАН сообщила пресс-группа управления СБУ в области.

Согласно сообщению, местный житель – «черный археолог» – во время незаконных поисковых работ нашел клад старинных украшений из золота и серебра. Он пытался продать ценности посредникам, которые занимаются незаконной перепродажей историко-культурных ценностей за границу, но оперативники спецслужбы пресекли эту попытку.

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Старинные украшения изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, во Львове археологи возобновили исследования "Черной каменицы".