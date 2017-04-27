Во Львове археологи возобновили исследования "Черной каменицы"

Львовские археологи возобновили исследования "Черной каменицы" на площади Рынок в центре города. Работы продлятся около месяца.

Ученые намерены выяснить состояние фундамента дома и исследовать его историю в разные времена, передает Zaxid.net. Место было заселено в разные времена, поэтому раскопки помогут получить больше информации о здании и месте, на котором оно возведено.

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Напомним, "Черную каменицу" начали исследовать в ноябре 2016 года. Наиболее ранние материалы, которые удалось выявить, – это фрагменты керамической посуды конца XIII - XIV века.

"Черная каменица" - памятник архитектуры эпохи Ренессанса, которая входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание построено в 1588 году и в течение XVII-XIX неоднократно перестраивалось. С 1929 года здесь работает исторический музей.