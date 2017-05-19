В Днепре произошло ДТП с участием маршрутки (фоторепортаж)

В Днепре на Сичеславской Набережной произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает "Информатор".

"Автомобиль Daewoo Lanos охранного агентства «Левит» ехал по Набережной со стороны центра в крайнем правом ряду, сразу за ним двигался KIA. В это время на обочине был припаркован грузовик MAN. Водители Lanos и KIA начали объезжать грузовик, перестраиваясь в левый ряд, по которому в этот момент мчалась 122 маршрутка", - сказано в сообщении.

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Видимо водитель маршрутного такси не успел среагировать и въехал в авто KIA, а после ударил Lanos, в результате чего тот залетел под грузовик. В момент аварии в машине KIA находился маленький ребенок. Водитель, пытаясь сохранить здоровье семьи, вывернул на обочину, чтобы не врезаться в грузовик.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области маршрутка врезалась в грузовик.