На Днепропетровщине маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие (фото, видео)

10:55, 18 мая 2017
Происшествия
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В результате аварии пострадали девять человек.

Facebook Анна Старчевская

В Новомосковске Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали девять человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Facebook Анна Старчевская

"Город Новомосковск, ДТП с участием маршрутки. Предварительно, девять пострадавших. На месте работает следственная группа. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Ранее во Львове автобус наехал на пешехода.

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Теги: #маршрутка#грузовик#ДТП в Днепре