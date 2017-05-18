На Днепропетровщине маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие (фото, видео)
10:55, 18 мая 2017Происшествия
1039
В результате аварии пострадали девять человек.
Подробности ДТП сообщат позже / Facebook Анна Старчевская
В Новомосковске Днепропетровской области произошло ДТП с участием маршрутки, в результате которого пострадали девять человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Читайте такжеНа Львовщине в ДТП попали три автомобиля
На месте работает следственная группа / Facebook Анна Старчевская
"Город Новомосковск, ДТП с участием маршрутки. Предварительно, девять пострадавших. На месте работает следственная группа. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Ранее во Львове автобус наехал на пешехода.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter