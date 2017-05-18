В Киеве вандалы облили красной краской памятник Ватутину в Мариинском парке

В Киеве красной краской облили памятник генералу Ватутину, расположенный в Мариинском парке неподалеку здания Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент 112.ua.

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На месте события уже работают сотрудники коммунальных служб, которые пытаются отмыть памятник.

Отметим, в столичной полиции инцидент пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумах облили желтой краской памятный знак Небесной сотни.