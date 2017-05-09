В Сумах облили желтой краской памятный знак Небесной сотни
Памятный знак почти полностью облит желтой краской.
В Сумах сегодня облили желтой краской памятный знак в честь Героев Небесной сотни и участников Революции достоинства 2013-2014 годов, который расположен возле молодежного центра «Романтика».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Яременко.
«Уроды испортили памятный знак Небесной сотни» - написал он, добавив фотографии, на которых видно, что памятный знак почти полностью облит желтой краской.
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В комментариях к этой новости пользователи соцсети предлагают установить вблизи памятного знака камеры видеонаблюдения.
В отделе коммуникации полиции Сумской области сообщили, что в настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Как сообщал УНИАН, в Сумах памятный знак Героям Небесной сотни уже не впервые подвергается актам вандализма, но ни разу злоумышленников правоохранители не обнаружили.