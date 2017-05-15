Под Киевом вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

15 мая на территории складов суконной фабрики в городе Березань Киевской области произошел пожар.

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После прибытия на место пожара спасатели установили, что горит готовая продукция на площади 800 м2, передает пресс-служба ГСЧС.

"Возникла угроза распространения огня на рядом расположенные складские помещения. По повышенному номеру вызова на место пожара направлены дополнительные силы из Переяслав-Хмельницкого, Згуровского, Бориспольского, Яготинского, Броварского районов", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Киеве загорелось одно из зданий СИЗО на улице Дегтяревской, 13.