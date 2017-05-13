Трагедия в Ивано-Франковской области: в пожаре погибла женщина и двое трехлетних детей
09:30, 13 мая 2017Происшествия
1513 0
На месте пожара обнаружены тела трех человек.
В результате пожара погибли маленькие дети / фото УНИАН
В Ивано-Франковской области в результате пожара погибли три человека, среди которых двое трехлетних детей.
Читайте такжеВ центре Киева вспыхнул пожар в офисном здании, 150 человек эвакуировали (фото, видео)
Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в с. Березовка Тисменицкого района вечером 12 мая в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела троих погибших людей (из них двое детей 2014 г.р.).
Причина пожара устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter