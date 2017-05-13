Трагедия в Ивано-Франковской области: в пожаре погибла женщина и двое трехлетних детей

В Ивано-Франковской области в результате пожара погибли три человека, среди которых двое трехлетних детей.

Читайте такжеВ центре Киева вспыхнул пожар в офисном здании, 150 человек эвакуировали (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в с. Березовка Тисменицкого района вечером 12 мая в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела троих погибших людей (из них двое детей 2014 г.р.).

Причина пожара устанавливается.