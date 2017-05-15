В центре Днепра полицейские разоблачили три порно-студии (фото, видео)

В центре Днепра сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в результате обысков в конце прошлой недели прекратили деятельность трех онлайн-порностудий.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, организовала подпольный бизнес группа жителей областного центра.

На момент появления полицейских 13 девушек в возрасте 18-30 лет были в чате порностудий, предоставляя секс-услуги в режиме онлайн.

По информации правоохранителей, в среднем за день работы одной такой студии организаторы получали доход около 350 долларов. Студии работали круглосуточно, девушки должны были провести восьмичасовые смены. Они рассказали, что информацию о данной работе нашли по объявлению в социальных сетях.

В настоящее время готовится вручение подозрения двум организаторам студий по ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).