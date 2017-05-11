В центре Николаева прогремел мощный взрыв (фото)

В центре Николаева прогремел мощный взрыв: неизвестные подорвали двери в один из банков. Взрывной волной выбило окна квартир в рядом стоящем доме, передает Преступности.НЕТ.

Так, взрыв произошел в здании, расположенном по проспекту Центральному в районе улицы вторая Слободская.

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"Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет, несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров.