На Харьковщине во двор жилого дома бросили гранату: сгорели два автомобиля (фото)

Автомобили "Toyota Camry" и "Hyundai Getz" сгорели во дворе многоэтажного дома в поселке Покотиловка. Об этом сообщает 057.ua.

"Возле одной из машин, на расстоянии 10 метров, был обнаружен предмет, похожий на корпус гранаты "Ф-1"", - рассказали в ГУНП в Харьковской области.

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Факт происшествия правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194. Полиция разыскивает преступников и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Донецкой области в жилом доме взорвалась граната, два человека погибли.