На Харьковщине во двор жилого дома бросили гранату: сгорели два автомобиля (фото)
12:19, 26 апреля 2017Происшествия
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Возле одной из машин был обнаружен предмет, похожий на корпус гранаты "Ф-1".
Полиция разыскивает преступников / 057.ua
Автомобили "Toyota Camry" и "Hyundai Getz" сгорели во дворе многоэтажного дома в поселке Покотиловка. Об этом сообщает 057.ua.
На месте работала следственно-оперативная группа / 057.ua
"Возле одной из машин, на расстоянии 10 метров, был обнаружен предмет, похожий на корпус гранаты "Ф-1"", - рассказали в ГУНП в Харьковской области.
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Факт происшествия правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194. Полиция разыскивает преступников и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Донецкой области в жилом доме взорвалась граната, два человека погибли.
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