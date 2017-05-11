Во Львове во время движения загорелся недавно отремонтированный трамвай (видео)

00:39, 11 мая 2017
Происшествия
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Возгорание возникло во время движения около 19:30 возле остановки «ул. Аркаса».

Трамвай недавно прошел ремонт среднего восстановление / Скриншот

10 мая на улице Княгини Ольги во Львове загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай №3.

Возгорание возникло во время движения около 19:30 возле остановки «ул. Аркаса». Водитель трамвая оперативно отреагировал: открыл дверь, опустил пантограф и помог тушить пожар, рассказал ZAXID.NET представитель «Львовэлектротранса» Иван Бондарь.

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Пассажиров на тот момент в салоне было немного, они быстро вышли из транспорта. Никто не пострадал.

Как добавил Иван Бондарь, по предварительным признакам, пожар возник из-за короткого замыкания в зоне линейного контактера. Вагон уже затянули в депо, где эксперты установят окончательную причину возгорания.

Сам трамвай существенных повреждений не получил.

Этот трамвай недавно прошел ремонт среднего восстановления, отмечает издание.

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Теги: #Во Львове загорелся трамвай#пожар во Львове