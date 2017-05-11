Во Львове во время движения загорелся недавно отремонтированный трамвай (видео)
Возгорание возникло во время движения около 19:30 возле остановки «ул. Аркаса».
10 мая на улице Княгини Ольги во Львове загорелся недавно капитально отремонтированный трамвай №3.
Возгорание возникло во время движения около 19:30 возле остановки «ул. Аркаса». Водитель трамвая оперативно отреагировал: открыл дверь, опустил пантограф и помог тушить пожар, рассказал ZAXID.NET представитель «Львовэлектротранса» Иван Бондарь.
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Пассажиров на тот момент в салоне было немного, они быстро вышли из транспорта. Никто не пострадал.
Как добавил Иван Бондарь, по предварительным признакам, пожар возник из-за короткого замыкания в зоне линейного контактера. Вагон уже затянули в депо, где эксперты установят окончательную причину возгорания.
Сам трамвай существенных повреждений не получил.
Этот трамвай недавно прошел ремонт среднего восстановления, отмечает издание.