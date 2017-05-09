В Киеве в офисе ОУН полиция задержала 24 человека

В Киеве во время акции по случаю победы во Второй Мировой войне за хулиганство задержаны 24 человека. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, 24 человека задержаны в одном из офисов на улице Мазепы, 61 (там находится офис организации ОУН - УНИАН), которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и др.

Также, как отметил Крищенко, еще один человек был задержан перед началом шествия на Арсенальной площади.

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Кроме того, полиция изъяла у нескольких людей, преимущественно пожилого возраста, советскую символику - запрещенные георгиевские ленточки и красные флаги КПУ.

В то же время Крищенко отметил, что массового выявления запрещенных предметов не было.

В продолжение темы начальник столичной полиции отметил, что во время локальных столкновений пострадавших не было.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что, по данным полиции, в мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне в Киеве приняли участие около 3 тыс. человек, охрану правопорядка обеспечивают 3,5 тыс. сотрудников полиции и Нацгвардии.

Повышенные меры безопасности Яровой связал с проведением в Киеве музыкального конкурса «Евровидение-2017».