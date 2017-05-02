В Донецкой области у двоих мужчин изъяли 22 гранаты и 18 запалов - Аброськин

В Курахово Донецкой области, в понедельник, 1 мая, благодаря совместной работе полиции Донетчины, СБУ и военной комендатуры во время спецоперации у двух мужчин изъяли 22 гранаты.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в Курахово благодаря совместной работе полиции Донетчины, СБУ и военной комендатуры в ходе спецоперации задержаны двое мужчин. У одного из них изъят шприц с наркотиками, а при осмотре их места жительства обнаружены 13 гранат РГД-5, 4 гранаты Ф-1, 5 гранат ВОГ, 18 запалов", – написал он.

По его словам, сейчас обстоятельства устанавливаются. На месте работают взрывотехники.