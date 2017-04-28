Подрыв авто ОБСЕ на Донбассе: в организации заявили о намеренно заложенной мине

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что подрыв автомобиля ОБСЕ на оккупированной Луганщине не был несчастным случаем, мину заложили намеренно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Хуг отметил, что утром 23 апреля около 11.20 одна из их команд в составе двух бронированных автомобилей с шестью членами патруля возвращалась с патрулирования, в ходе которого они осуществляли мониторинг ситуации безопасности и запускали беспилотник.

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Он подчеркнул, что маршрут, по которому направлялись представители миссии, был запланированным. "Это фактически тот же маршрут, которым наблюдатели ездили и предыдущего дня", - добавил он.

По словам Хуга, когда патруль возвращался той же дорогой, которой приехал менее чем двумя часами ранее, "автомобиль, в котором находился Джозеф (Стоун - УНИАН) и еще двое наших коллег, наехал на мощное взрывное устройство".

Как сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ, "предположительно, это была мина.

"Взрыв был настолько мощным, что автомобиль весом 4,5 тонны отбросило на 7 метров от места взрыва", - подчеркнул Хуг и добавил, что автомобиль загорелся и был полностью уничтожен.

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Как отметил Хуг, "то, что случилось в воскресенье, не было несчастным случаем". "Это было следствием применения оружия неизберательного действия. Это именно то оружие, которого там вообще никогда не должно было быть. Оружие, которое намеренно заложили туда, чтобы ранить, искалечить или кого-нибудь убить", - сказал он и добавил, что пострадать мог любой, кто ежедневно пользуется этой дорогой.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.