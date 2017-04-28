В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин

12:28, 28 апреля 2017
Происшествия
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Неизвестные украли 20 золотых цепочек. 

Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников / УНИАН

В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на полицию области.

О ЧП сообщила 54-летняя женщина-частный предприниматель. На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли отпечатки и другие вещественные доказательства. 

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Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников, отметили в полиции. 

Ранее во Львове со стрельбой ограбили ювелирный магазин.

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Теги: #ограбление#ювелирный магазин