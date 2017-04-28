В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин
12:28, 28 апреля 2017Происшествия
522 0
Неизвестные украли 20 золотых цепочек.
Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников / УНИАН
В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на полицию области.
О ЧП сообщила 54-летняя женщина-частный предприниматель. На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли отпечатки и другие вещественные доказательства.
Читайте такжеВ Киеве на Печерске ограбили магазин электроники
Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников, отметили в полиции.
Ранее во Львове со стрельбой ограбили ювелирный магазин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter