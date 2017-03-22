Во Львове со стрельбой ограбили ювелирный магазин

Во Львове произошло разбойное нападение на ювелирный магазин со стрельбой. Об этом сообщает полиция области.

В полицию поступило сообщение от дежурного врача о том, что к ним с ранением ноги доставлен 41-летний львовянин, охранник ювелирного магазина.

"Как установили сотрудники полиции, сегодня около 13:00 в ювелирный магазин на улице Городецкой вошли двое неизвестных с прикрытыми лицами, ранили в ногу охранника выстрелами из неустановленного оружия, разбили витрину, забрали оттуда драгоценности, после чего скрылись. Сумма убытков устанавливается", - сказано в сообщении.

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Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Уточняется, что охраннику магазина врачи оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Киеве неизвестные ограбили ювелирный отдел торгового центра.