В Торецке подросток на кладбище убил родную тетю деревянным крестом

В Торецке Донецкой области суд арестовал 16-летнего подростка, который на кладбище убил родную тетю.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 24 апреля около 16.00 подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на кладбище, где находилась его 61-летняя тетя. Вместе они продолжили употреблять алкоголь, однако через час между ними возник конфликт. Парень взял деревянный крест, который лежал рядом на земле, и нанес им женщине около 30 ударов по голове. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

Подросток уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и по ходатайству прокуратуры арестован на 60 суток. Досудебное расследование под процессуальным руководством Торецкого отдела Константиновской местной прокуратуры продолжается.