В Одессе селянин убил пожилую гадалку, "напророчившую" продажу ему своей квартиры (видео)

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, почти год 32-летний житель одного из сел Тарутинского района приезжал к 83-летней одесситке, с которой познакомился в общественном транспорте, чтобы с помощью ее гадания узнать свою будущую судьбу.

Во время кратковременных визитов он помогал женщине по хозяйству, а иногда и оставался у нее на ночь.

О намерении продать дом женщина сообщила ему незадолго до трагической гибели и даже нагадала на картах, что именно он приобретет ее недвижимость.

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"Трудная жизнь в сельской местности мужчину не устраивала, ведь он считал, что жене и двум малолетним детям лучше жить в большом городе. И хотя денег на покупку дома у него не было, пророчества гадалки о владении недвижимостью в областном центре очень ему нравились. Вместе с двоюродным братом муж посетил нотариуса, где узнал о процедуре оформления договора купли-продажи жилья и приказал жене собирать документы", - говорится в сообщении.

В ходе очередного визита к жертве разговор между старыми знакомыми снова вернулся к продаже дома. По просьбе гостя показать документы на право владения домом старушка вышла за ними в соседнюю комнату.

Считая, что бабушка одинока и ее исчезновение останется незамеченным, у него внезапно возник преступный умысел убить ее и завладеть ее имуществом.

Злоумышленник проследовал за ней и напал на пожилую женщину со спины. Задушив ее руками, он завернул тело в ковер и спрятал его в сарае, а жене сообщил о приобретении собственного жилья в Одессе.

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Дочь убитой, которая живет за пределами страны, начала волноваться, когда в течение нескольких дней не смогла связаться с матерью. Женщина обратилась к родным, чтобы те навестили старушку. Не найдя бабушки дома, родственники были вынуждены обратиться в полицию.

После того, как исчезновением женщины заинтересовались правоохранители и нашли в подсобном помещении домовладения ее тело, злоумышленник решил на некоторое время исчезнуть и отправился на заработки. Однако, благодаря усердному труда полицейских, его личность была установлена.

Мужчина по возвращению в Украину был задержан прямо в аэропорту "Борисполь".

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и он арестован. За умышленное противоправное причинение смерти другому человеку злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.