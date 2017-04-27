В Харькове произошел пожар в девятиэтажке (фото, видео)

В Харькове горела жилая девятиэтажка. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

"26 апреля поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 176. К месту вызова было направлено 3 подразделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах в составе 14 спасателей и 2 автолестницы. При проведении разведки было установлено, что в квартире на 8-м этаже горел балкон и домашние вещи на площади 15 кв.м", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что из задымленного зоны спасатели эвакуировали на свежий воздух 2 человек, которые не пострадали. В 22:07 пожар был локализован, в 22:16 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

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