В Ривненской области возле военного склада с горючим произошел взрыв

12:55, 27 апреля 2017
Происшествия
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Из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

Под забор части был выброшен пакет, который взорвался / dnl.com.ua

Возле военного склада с горючим в Ривненской области неизвестные бросили взрывоопасный предмет. Как сообщается на сайте Министерства обороны, сегодня около 10.20 в районе расположения склада горючего Тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно Ривненской области из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

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При этом отмечается, что в результате взрыва никакие потери или повреждения не нанесены.

«Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», - сообщают в Минобороны.

Ранее под Киевом произошел взрыв на нефтебазе.

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Теги: #взрыв возле склада#склад с горючим#военный склад