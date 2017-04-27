В Ривненской области возле военного склада с горючим произошел взрыв

Возле военного склада с горючим в Ривненской области неизвестные бросили взрывоопасный предмет. Как сообщается на сайте Министерства обороны, сегодня около 10.20 в районе расположения склада горючего Тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно Ривненской области из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

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При этом отмечается, что в результате взрыва никакие потери или повреждения не нанесены.

«Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами», - сообщают в Минобороны.

Ранее под Киевом произошел взрыв на нефтебазе.