На Волыни грабители в балаклавах напали на семью предпринимателей: вынесли золото и деньги

В Волынской области четверо злоумышленников в балаклавах совершили нападение на семью предпринимателей, отобрав деньги и ювелирные изделия.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, связав хозяев частного дома, злоумышленники отобрали у них золотые изделия и деньги.

Нападение на дом было совершено вчера, 26 апреля, в селе Зимнее Владимир-Волынского района. Полицию вызвала 37-летняя потерпевшая, хозяйка дома.

Четверо мужчин в черных спортивных костюмах и балаклавах ворвались в дом бизнесменов. Они связали мужчину, женщину и ребенка (2004 г. р.) и требовали деньги. В результате нападавшие отобрали у семьи золотые изделия, а также 1,5 тыс. евро и 500 долларов. После этого злоумышленники скрылись.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.