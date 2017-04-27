В Одессе прокуратура расследует отказ от декоммунизации улиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В четверг, 27 апреля, прокуратурой области начато уголовное производство, в связи с принятием Одесским городским советом решения относительно изменения названий улиц и переулков", - сказано в сообщении.

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Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Сейчас досудебное расследование поручено ГУ НП в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вернут названия ряду декоммунизированных улиц. В частности, речь шла об улицах, которые были переименованы по распоряжению бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.