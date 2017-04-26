В Минобороны прокомментировали гибель двух военных на полигоне под Харьковом

На военном полигоне в городе Чугуев Харьковской области, где сегодня, 26 апреля, погибли двое военных, применяли только стрелковое оружие.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Минобороны Украины Виталий Саранцев.

Он отметил, что во время учебных стрельб использовалось лишь стрелковое оружие: «Автоматы, пулеметы. Возможно, БМП».

Саранцев подчеркнул, что тяжелое вооружение не использовалось.

Читайте такжеНа Яворовском полигоне военнослужащий убил женщину-медика

Он также отметил, что завтра, 27 апреля, запланирован брифинг военного прокурора, во время которого он расскажет о ходе расследования.

Как сообщило Министерство обороны Украины, по факту гибели военных открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, на Чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады.