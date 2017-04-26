На военном полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих
17:57, 26 апреля 2017Происшествия
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Погибшие – военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады.
Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования / dnl.com.ua
На чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих.
Об этом сообщило оперативное командование «Восток» Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Отмечается, что погибшие – военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады.
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«Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования «Восток»», - подчеркнули в ведомстве.
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