На военном полигоне под Харьковом погибли двое военнослужащих

17:57, 26 апреля 2017
Происшествия
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Погибшие – военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады.

Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования / dnl.com.ua

На чугуевском общевойсковом полигоне в Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщило оперативное командование «Восток» Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что погибшие – военнослужащие 54 отдельной механизированной бригады.

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«Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск оперативного командования «Восток»», - подчеркнули в ведомстве.

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Теги: #ВСУ#гибель военных на чугуевском военном полигоне