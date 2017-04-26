В Запорожье патрульный случайно выстрелил в коллегу

В Запорожье вчера, 25 апреля, патрульный полицейский по неосторожности ранил из пистолета своего коллегу в служебном помещении.

Как сообщил УНИАН начальник патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко, инцидент произошел в комнате для чистки оружия в помещении Управления патрульной полиции Запорожья после плановых стрельб.

Один из полицейских после чистки табельного пистолета, вставил в него обойму с патронами, снял его с предохранителя и случайно произвел выстрел.

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Пуля попала в 29-летнего полицейского, который в тот момент стоял рядом.

В результате инцидента у пострадавшего задеты почка и желудок, его прооперировали. В данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние стабильное.

По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.