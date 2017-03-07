В Харьковской области мужчина покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщает полиция области.

Правоохранители опросили на месте происшествия свидетелей. Выяснилось, что погибший длительное время злоупотреблял алкоголем и часто высказывал суицидальные намерения.

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26-летняя жена погибшего пояснила, что накануне трагедии мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал с ней конфликтовать. Затем стал угрожать покончить жизнь самоубийством, схватил канистру с 5 литрами бензина, вышел во двор, вылил горючее на себя и поджег одежду. Все произошло мгновенно, и испуганная женщина ничего не могла поделать.

Следователь Дергачевского ОП предварительно квалифицирует данное событие по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. В настоящее время назначены необходимые экспертные исследования и продолжается сбор информации для установления причин происшествия.