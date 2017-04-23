В Одессе из-за пожара на рынке пострадали шесть человек - ГСЧС

В Одессу из-за пожара на рынке «Северный» в Суворовском районе пострадали 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«Возникло возгорание торговых модулей, в результате чего пострадало 6 человек. В 20:07 пожар ликвидирован на площади примерно 700 м.кв», - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил и повредил около 143 торговых павильонов, спасено - 307. Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 спасателей и пожарных.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Одессе произошел масштабный пожар торговых павильонов на рынке «Северный». Ранее сообщалось о двух пострадавших патрульных.