В Одессе из-за пожара на рынке пострадали шесть человек - ГСЧС

10:16, 23 апреля 2017
Происшествия
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Сгорело и повреждено свыше 140 павильонов.

Пожар на рынке в Одессе / 048.ua

В Одессу из-за пожара на рынке «Северный» в Суворовском районе пострадали 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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«Возникло возгорание торговых модулей, в результате чего пострадало 6 человек. В 20:07 пожар ликвидирован на площади примерно 700 м.кв», - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил и повредил около 143 торговых павильонов, спасено - 307. Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 спасателей и пожарных.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Одессе произошел масштабный пожар торговых павильонов на рынке «Северный». Ранее сообщалось о двух пострадавших патрульных.

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Теги: #пожар на рынке#рынок северный в одессе