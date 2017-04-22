При пожаре на одесском рынке "Северный" пострадали двое патрульных

В Одессе сегодня во время пожара на рынке «Северный» пострадали двое патрульных полицейских.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

В пресс-службе затруднились уточнить наличие (количество) пострадавших посетителей и людей, работающих на рынке.

В полиции добавили, что для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.

«Производился отвод транспортных средств, пересекались попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе произошел масштабный пожар торговых павильонов на рынке «Северный». Площадь возгорания составила 700 кв. метров. На месте работают эксперты.