Киевская полиция открыла дело по факту ночного взрыва на улице Владимирской

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту взрыва сегодня ночью возле офиса на улице Владимирской.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, взрыв произошел около полуночи. В результате взрывной волной повреждены окна и частично фасад двух зданий. Пострадавших нет.

Отмечается, что в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что у офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. В результате повреждены окна и фасады двух зданий и припаркованный рядом автомобиль.

На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. При обследовании территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили на экспертизу.

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Работники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на просмотр их записей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.