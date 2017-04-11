В центре Киева посреди ночи прогремел взрыв (фото, видео)
07:51, 11 апреля 2017Происшествия
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Взрывной силой вынесло стекла в окнах ресторана и банка.
На улице Владимирской в столице прогремел взрыв / Скриншот
В центре Киева ночью прогремел взрыв. Около часа прогремело на улице Владимирской, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
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Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, там размещены рестораны и банк. Без стекол остались и автомобили, которые были припаркованы рядом.
Что рвануло и есть ли пострадавшие, правоохранители пока не комментируют.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля на Днепропетровщине в поселке Знаменовка Новомосковского района возле кафе прогремел взрыв – разорвалась граната.
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