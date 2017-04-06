В Одессе задержан мужчина, который с мачете бросался на людей

В Одессе задержан мужчина, бросавшийся на людей с ножом на территории центрального железнодорожного вокзала.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 5 апреля в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что в зале отдыха железнодорожного вокзала неизвестный мужчина бросается с ножом на людей.

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По подозрению в совершении указанного правонарушения задержан 56-летний мужчина. У злоумышленника обнаружен и изъят длинный нож – мачете. Изъятое направлено на экспертизу.

Проводятся соответствующие следственные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося, психиатрическое здоровье мужчины и пр.

Как известно, в Киевской области за попытку убийства полицейских будут судить трех мужчин.