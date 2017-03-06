На Киевщине за попытку убийства полицейских будут судить трех мужчин

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в суд направили обвинительный акт в отношении 3 мужчин, которые пытались убить начальника отделения следственного отдела Броварского отдела полиции и причинили телесные повреждения его заместителю.

Читайте такжеВ Харькове молодежь двух районов пыталась устроить массовую драку (видео)

"Злоумышленники обвиняются в том, что в октябре 2016 года, находясь на летней террасе ночного клуба в г. Бровары, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, с особой дерзостью и по предварительному сговору, начали бить правоохранителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, один из хулиганов ножом начал наносить начальнику отделения удары в жизненно важные органы. Увидев, что правоохранитель подает признаки жизни, он нанес еще один удар ногой в область головы, после чего полицейский потерял сознание.

Действия двух злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а третьего – по ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Обвиняемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет за совершение хулиганства, и лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы за совершение умышленного убийства.