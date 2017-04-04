В Житомире подожгли полигон бытовых отходов - горсовет

В Житомире вчера вечером полигон отходов бытовой подожгли неизвестные, пожар локализован. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, вчера, 3 апреля, вечером около 19.30 неизвестные подожгли Житомирский полигон бытовых отходов. По предварительной информации, подожгли полигон неизвестные молодые люди спортивной внешности. Сразу на место происшествия охрана объекта вызвала полицию и пожарных.

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"В настоящее время горит около 20 соток мусора на полигоне со стороны города. Два наряда патрульной полиции и следственно-оперативная группа работают на месте. Уже приехала одна бригада пожарных, ждем вторую", - сообщил УНИАН главный инженер КП "КТП 0628" Андрей Кудак.

Сейчас пламя пытаются потушить силами пожарных и работников полигона, которые имеют специальное оборудование. На место происшествия оперативно выехали советник городского головы Юрий Антипов и руководитель КП "АТП 0628 Сергей Колесник.

"Мы должны сейчас помочь локализовать пожар и не допустить распространения огня на новые площади полигона. То, что это поджог – сомнений нет. Причину таких действий должна найти полиция", - отметил руководитель КП "АТП 0628 Сергей Колесник.

Напомним, что Житомирский полигон бытовых отходов был сдан в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века и сейчас там захоронено 13 миллионов 300 тысяч кубометров мусора.