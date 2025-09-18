Путин уволил советника, выступавшего против войны: в ISW раскрыли, о чем это говорит

Решение Кремля подтверждает стремление Москвы к максималистским военным целям, отмечают аналитики.

Дмитрий Козак, бывший заместитель руководителя аппарата Кремля и один из ближайших советников Владимира Путина, ушел в отставку после многих лет разногласий с политикой правителя РФ относительно войны в Украине.

По оценке Института изучения войны (ISW), Козак настаивал на мирных переговорах с Киевом, а его увольнение свидетельствует о намерении Кремля продолжать военную кампанию.

"Решение Путина вытеснить Козака из своего окружения еще раз показывает, что он и его советники объединяются вокруг максималистских военных требований", - отмечают аналитики ISW.

Козак был единственным участником заседания Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину.

Также он был посредником в начальных соглашениях с Киевом, которые должны были бы предотвратить членство Украины в НАТО. Козак также контролировал стратегию Кремля в Украине до 2022 года, после чего часть полномочий передали Сергею Кириенко.

Роль Кириенко и последствия отставки

Уход Козака укрепляет позиции Сергея Кириенко в администрации Путина. Он уже взял на себя контроль над портфелем Кремля по делам Молдовы и влияние на стратегию Кремля в Украине.

По словам российских источников, Козак рассматривает варианты перехода в бизнес после отставки.

Увольнение Козака

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ушел в отставку. Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на выходных.

В августе издание New York Times писало со ссылкой на источники, что Козак - единственный чиновник из близкого окружения Путина, который открыто говорил о несогласии с войной против Украины. Именно поэтому сразу после начала войны Путин отстранил Козака от украинского направления работы и исключил из информационной повестки дня.

