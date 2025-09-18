Украинская птица-великан занесена в Красную книгу, подчеркнула эксперт.

На территории Украины живет самая тяжелая летающая птица Европы - дрофа евразийская. Это самая большая летающая птица в Украине и одна из крупнейших в мире.

Эти птицы очень редкие, поделилась с УНИАН Анастасия Кибец - ветеринар-специалист по лечению птиц, которая работает в Днепре в клинике "Колібрі".

Эксперт рассказала интересные факты о дрофах, в частности, о том, где они обитают, чем питаются, и как интересно меняется внешность самцов во время брачного периода (приходится на весну).

Сколько весит дрофа, и от чего зависит ее вес?

Дрофы очень большие по размеру - самцы могут весить около 7-18 килограммов, а самки меньше - от 4 до 8 килограммов. Вес этих птиц зависит, в частности, от того, насколько питательная у них кормовая база, и конечно же, от состояния здоровья самих особей.

Что ест дрофа?

Дрофы - всеядные птицы. Они питаются зерном, опавшими фруктами, могут есть овощи. Также эти птицы поедают молодую траву, насекомых, ящериц, змеек, мышек.

Сколько пальцев у дрофы?

У дроф нет заднего пальчика, и в целом у них по три пальца на лапах. Отсутствие заднего пальца - это такая адаптация дрофы к ходьбе и бегу. Хотя дрофы и могут летать, но они предпочитают во время бегства от хищников именно бег.

Где живет дрофа в Украине?

Обычно дрофы живут в степных частях Левобережья, то есть в южной части Украины - в Херсонской и Запорожской областях. Еще эти птицы есть в Крыму.

Много ли в Украине этих птиц?

Дрофа занесена в Красную книгу Украины. До полномасштабного вторжения РФ в Украине насчитывали примерно 800-1000 особей этих птиц. Была информация, что большая часть популяции дроф в Украине сконцентрирована в Херсонской области на территории национального заповедника Аскания-Нова. Этот заповедник оккупировали россияне, и он пришел в упадок, на его территории, в том числе и из-за ракетных ударов, были масштабные пожары. Из-за российской агрессии популяция дроф в Украине могла очень сильно сократиться.

Какие еще есть интересные факты о дроздах?

В брачный период у самцов дрофы меняется оперение - у них на груди появляется как бы "воротник" рыжего цвета, а также они "отпускают" белые усы.

Такие изменения во внешности птиц происходят для того, чтобы они имели возможность привлечь внимание самок и стать для них более привлекательными. Еще самцы в таком обновленном виде выполняют демонстративные танцы.

справка Анастасия Кибец Анастасия Кибец училась в Днепровском государственном аграрно-экономическом университете на факультете ветеринарной медицины и получила степень магистра. Еще во время учебы в вузе начала работать ассистентом в днепропетровской ветеринарной клинике "Колібрі", а позже стала там врачом. Анастасия выбрала узконаправленную специализацию - лечение птиц, в том числе экзотических видов. Начала принимать своих первых пациентов в 2021 году, а в 2022-м провела первые операции.

