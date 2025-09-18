Наличие незарегистрированных пасек является серьезной проблемой для агропроизводителей.

Украина готовит масштабную реформу пчеловодства, где особое внимание будет уделено цифровизации, в частности, созданию единого реестра пасек и ветеринарно-санитарных паспортов, что позволит лучше контролировать качество продукции и движение пчелиных семей.

Это одна из ключевых инноваций законопроекта 5274-д "О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел". Он еще в мае зарегистрирован Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики и ждет рассмотрения в парламенте в первом чтении, пишет AgroPortal.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий добавляет, что, обновляя законодательную базу, важно придерживаться европейских принципов, поэтому сегодня идет работа с участниками рынка, чтобы максимально учесть необходимые правки в закон ко второму чтению, чтобы перейти на новые стандарты без риска для бизнеса.

Наличие незарегистрированных пасек является серьезной проблемой для агропроизводителей, поскольку они могут располагаться рядом с полями, обработанными средствами защиты растений, что создает риск отравления пчел и снижает урожайность.

Такие пасеки затрудняют контроль над количеством пчел на территории, что может приводить к недостаточному или чрезмерному опылению, отрицательно влияя на производительность посевов, объясняют участники рынка.

"Зарегистрировать пасеку не слишком затратно, в зоне боевых действий ежегодные обследования бывают бесплатными. Впрочем, некоторые пчеловоды не хотят регистрироваться из-за того, что вообще требуются затраты на регистрацию и обследование. А те, кто содержит до 15 семей, считают это лишними заботами", — уточняет владелец бренда "Папкина Пасека" Сергей Папка.

В то же время в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" добавляют, что без официальной регистрации и ветеринарно-санитарного паспорта пасечник не может легально экспортировать свою продукцию в ЕС, а это — прямой барьер для доступа к крупнейшему в мире рынку сбыта меда.

В самом же ЕС взаимодействие между пчеловодами и аграриями основано на принципах сотрудничества, коммуникации и взаимной ответственности.

"Это не просто добровольные договоренности, а часто — часть более широкой стратегии, поддерживаемой законодательством и технологическими инструментами", — резюмирует координатор комитета защиты растений и семян УКАБ Анна Каширина.

