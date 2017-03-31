Прокуратура по факту взрыва авто в Мариуполе возбудила дело по статье "теракт"

10:57, 31 марта 2017
Происшествия
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Следствие проводят следователи Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Около 8.30 в центре Мариуполя неизвестные взорвали автомобиль / Марина Ковалик, Facebook

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту сегодняшнего подрыва автомобиля в Мариуполе, в результате чего погиб полковник СБУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины (теракт).

Отмечается, что следствие проводят следователи Управления СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 8.30 в центральном жилом квартале Мариуполя неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился полковник СБУ Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей. Также работают взрывотехники, которые устанавливают устройство, которое преступники использовали для подрыва транспортного средства.

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Теги: #Мариуполь#взрыв#теракт