В центре Киева в результате стрельбы на глазах полицейских был ранен студент

В центре Киева вчера произошла стрельба, ранения получил студент 1998 года рождения.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, пострадавший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. У него ранение голени. Во время операции врачи изъяли резиновую пулю.

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Блищик рассказала, что сначала в полицию поступила информация от прохожих о стрельбе. Когда на место прибыли патрульные, они нашли гильзу и вызвали следственно-оперативную группу.

В это время с придомовой территории выехал автомобиль Volkswagen, и оттуда был совершен выстрел, которым и был ранен студент.

"Фактически это все произошло на глазах сотрудников полиции, они, конечно, сразу бросились, чтобы задержать стрелка, он, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения, нацелил оружие на правоохранителей", - сказала Блищик.

Она отметила, что полицейские не применяли оружия в отношении злоумышленника.

"Его удалось задержать без единого выстрела, его товарищ пытался сопротивляться, еще один мужчина - водитель попытался успокоить товарищей, но они его не слушали", - добавила она.

Стрелка и еще одного мужчину доставили в Печерское управление полиции. Действия стрелка квалифицируют по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Пока что не определена правовая квалификация в отношении его товарища.