Взрывы на военном складе в Харьковской области: в СНБО увидели "российский след"

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко связал взрыв на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее Харьковской области с диверсионно-подрывной деятельностью Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции «Миссия выполнима? Аудит усилий Европейского Союза в реформировании сектора гражданской безопасности в Украине».

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"Я хочу подчеркнуть, что все реформы, проводимые в нашей стране, проводятся действительно в военное время. И сегодняшняя диверсия в Балаклее доказывает это время. Война на востоке не закончилась, она продолжается. Диверсионно-подрывная деятельность противника продолжается. И мы должны это понимать и из этого исходить", - заявил Литвиненко.

"И то, что в Киеве мир, это так, потому что наши военные, сотрудники Службы безопасности, сотрудники Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничной службы исполняют свои обязанности", - сказал он.